﻿Aderlass an Veranstaltungssälen in Eckernförde

Eckernförde. Die bevorstehende Schließung des „Carls“ ist der Höhepunkt eines Aderlasses an mittleren Veranstaltungsorten in Eckernförde in den vergangenen Jahren. Erst der ersatzlose Abriss des „Lindenhof“-Saals in Borby, dann der Verlust des Mehrzwecksaals im Stadthallenrestaurant mit dem Umbau zum Brauhaus Land in Sicht. Auch der „Saal 71“ beim Seegarten wird inzwischen nur noch für Tagungen genutzt. Und jetzt das „Carls“. Für Vereine und Verbände, größere Familienfeiern sowie Musiker wird die Luft zunehmend dünner, räumliche Alternativen unterhalb der Stadthallen-Größe in Eckernförde zu finden. In der Politik scheint diese Saal-Not noch nicht richtig angekommen zu sein. Doch eine Gesellschaft braucht Veranstaltungsräume und Treffpunkte. Kultur und Geselligkeit sind der Kitt, der sie zusammenhält. Vielleicht böte das zentral gelegene Stadtentwicklungsprojekt Nooröffnung die Möglichkeit, hier ein neues Angebot zu schaffen.