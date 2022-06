Die Drogenbeauftragte von Schleswig-Holstein fordert ein Alkoholverbot für Minderjährige. Obwohl das in Deutschland nur schwer vorstellbar ist, ist eine Überarbeitung der widersprüchlichen Drogenpolitik überfällig, kommentiert Jonas Bickel.

Kiel. Alkoholverbot für Minderjährige, Werbeverbot, höhere Alkoholsteuer, Abgabe nur in lizensierten Geschäften: Die Forderungen der Psychotherapeutenkammer wirken in ihrer gesammelten Wucht durchaus radikal. Sind sie das wirklich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neu sind die Konzepte nicht, dafür reicht ein Blick in andere Staaten. Nicht zufällig kaufen die Dänen regelmäßig im Grenzgebiet in Schleswig-Holstein ein – das Bier ist hier aufgrund der niedrigeren Alkoholsteuer deutlich billiger. Und das Mindestalter für Alkohol? Liegt in den meisten EU-Staaten bei 18.

SH: Vorstoß der Drogenbeauftragten ist verständlich

Man kann darüber streiten, wie weit der Staat in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger eingreifen sollte. Das Bier mit 16 plötzlich verbieten? In Deutschland, wo Alkohol Volksdroge ist, nur schwer vorstellbar. Andererseits: Wer sich in anderen Dingen (zurecht) vehement für den Schutz der Kinder und Jugendlichen einsetzt, könnte beim Alkohol zumindest einmal über die Risiken nachdenken – ohne beim Ruf nach schärferen Regeln direkt Schaum vor dem Mund zu bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorstoß von Schleswig-Holsteins Drogenbeauftragter, die sich in vielen Punkten den Forderungen der Psychotherapeuten anschließt, ist aber nicht nur deswegen verständlich. Denn in Deutschland herrscht bezüglich Drogen eine merkwürdige Risikobewertung. Cannabis, eine harmlosere Droge als Alkohol, ist illegal und Tabak viel stärker beschränkt als das flüssige Nervengift.

Lesen Sie auch

Wer mit dem Rauchen aufhört, wird gelobt, wer auf der Party nichts trinkt, wird komisch angeguckt. Dieses widersprüchliche Verhältnis in der Gesellschaft sollte sich nicht in der Gesetzgebung widerspiegeln. Egal, wie man zu Drogenverboten steht: Es braucht einheitliche, wissenschaftlich fundierte Gesetze. Es bleibt zu hoffen, dass die Regierung ihre eigene Drogenpolitik endlich einmal darauf überprüft.