Dass vielerorts in Schleswig-Holstein nun zum dritten Mal nur eingeschränkt die Schuleingangsuntersuchungen für Kinder durchgeführt werden, ist ein echtes Problem. Vor allem die Lage in Neumünster ist inakzeptabel, kommentiert Anne Holbach.

Kiel. Dass die Gesundheitsämter zu Corona-Hochzeiten so viele personelle Kapazitäten wie möglich in die Bekämpfung der Pandemie gesteckt haben, war gut und nachvollziehbar. Wenn aber aufgrund des Virus und unbesetzter Stellen im kinder- und jugendärztlichen Dienst in einigen Kreisen und kreisfreien Städten jetzt schon zum dritten Mal die Schuleingangsuntersuchung für viele Kinder ausfallen muss, ist das hochproblematisch. Wird nicht vorher erkannt, dass es für manches Kind besser wäre, noch ein Jahr zurückgestellt zu werden, müssen das später die Grundschullehrkräfte und der Rest der Klasse ausbaden.

Die Untersuchung ist viel mehr als eine Prüfung, ob ein Kind reif zum Lernen von Lesen, Schreiben und Rechnen ist. Ärztinnen und Ärzte checken den Entwicklungsstand der angehenden Erstklässler, damit bei Defiziten frühzeitig gegengesteuert und Hilfe gesucht werden kann. Dass dies bei all den Nachwirkungen von mehr als zwei Jahren im Corona-Modus umso wichtiger ist, zeigen die ersten Eindrücke der Gesundheitsämter nach den Untersuchungen.

Weniger Bewegung und eine höhere Tendenz zu Übergewicht sind nur eine Folge. Weil Kinder in Phasen der Kita-Schließungen teilweise zu Hause weniger gefördert worden sind, haben sie einen schlechteren Sprachstand. Hinzu kommen vermehrt emotionale Störungen, oft durch ein schwieriges heimisches Umfeld. Gerade solche Kinder dürfen nicht durchs Raster fallen.

Wenn ausgerechnet in Neumünster, wo die Zahl sozial schwächerer Familien hoch ist, nur sieben angehende Schulkinder untersucht werden konnten, ist das eine inakzeptabele Situation. Natürlich können sich die Ämter ihr Personal nicht herbeizaubern, hier muss dennoch dringend eine Lösung gefunden werden.