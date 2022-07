Eine FFP2-Maske trägt wohl niemand gern. Doch wenn Kliniken sie für Besucher noch für notwendig halten, sollten wir auf sie hören, meint Schleswig-Holstein-Korrespondent Tilmann Post im Kommentar. Sonst führt die Corona-Verordnung zum Masken-Durcheinander.

Kiel. Dass Masken beim Infektionsschutz durchaus etwas bringen, wissen wir inzwischen nur zu gut. Ebenfalls bekannt ist die gesteigerte Wirkung der FFP2-Variante, auch wenn sie wohl niemand gern trägt. Besonders im Sommer kommt man darunter ganz schön ins Schwitzen.

Der Schweiß auf der Stirn des Klinikpersonals entsteht aber eben nicht nur durch das eng anliegende Vlies über Mund und Nase, sondern vor allem durch die hohe Arbeitsbelastung, die durch den massiven Ausfall im Kollegenkreis hervorgerufen wurde. Das ist weder lange her noch überwunden, und trotzdem soll in einem der sensibelsten Bereiche, die es in der Corona-Pandemie gibt, der Schutz gesenkt werden.