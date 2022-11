﻿Florian Sötje zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember

Kiel. Der bundesweite Warntag am 8. Dezember ist wichtig, weil er Lücken im System aufdecken kann. Dies wurde bei der Premiere des Aktionstages im September 2020 eindrucksvoll deutlich. Viel mehr ist von der Katastrophen-Probe aber nicht zu erwarten. Denn die Versäumnisse der Vergangenheit wiegen schwer.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat sich Schleswig-Holstein dazu entschlossen, wieder flächendeckend ein Sirenennetz im Land aufzubauen. Doch das wird Jahre in Anspruch nehmen. Bundesweit ist die Nachfrage nach Sirenen hoch – und ihre Finanzierung mit dem Bund noch nicht geklärt.

Auch das System „Cell Broadcasting“ hat seine Lücken

Die geplanten Investitionen sind dennoch richtig. Es ist nicht lange her, da galten die Sirenen als Auslaufmodell. Der erste Warntag 2020, die Hochwasserkatastrophe 2021 sowie der Krieg in der Ukraine haben dies geändert. Die Sicht auf den Katastrophenschutz ist eine andere – so wie die Sicht auf die Energieabhängigkeit oder den Zustand der Bundeswehr.

Doch Veränderungen brauchen Zeit. Während andere Staaten Warnmeldungen über „Cell Broadcasting“ per SMS bereits etabliert haben, hinkt man hierzulande hinterher. Und auch dieses System hat Lücken. Ältere Mobiltelefone sind mit ihm nicht kompatibel. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht einmal genau sagen, welche Geräte betroffen sind.

Und wer zur Zeit der Benachrichtigung in einem Funkloch steckt, bleibt im Katastrophenfall auch ahnungslos. Das ist ein gutes Stichwort. Denn noch wichtiger als die Warnung an sich sind das richtige Verhalten danach und die Vorbereitung auf einen Ernstfall. Auch darauf soll der Aktionstag aufmerksam machen. Ob das bei vielen Menschen gelingt, ist fraglich. Und so ist der bundesweite Warntag in erster Linie ein Testlauf für die Behörden – nicht weniger, aber auch nicht mehr.