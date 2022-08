Fischerei in Schleswig-Holstein – nur noch Romantik oder Wirtschaftszweig mit Zukunft?

Das geringe Interesse am Abwrackprogramm für Kutter in Schleswig-Holstein lag an den schlechten Konditionen, die den Fischern angeboten wurden. Nun ermöglicht die EU bessere Bedingungen. Schwer verständlich, dass Deutschland nicht zugreift, kommentiert Schleswig-Holstein-Korrespondent Tilmann Post.

