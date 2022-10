﻿Kettenverträge lösen den Lehrermangel nicht

Kiel. Selbst wer noch nie befristet angestellt war, kann sich vorstellen, was Zeitverträge für Arbeitnehmer bedeuten: Vor allem die ständige Unsicherheit, bei Auslaufen der Befristung auf der Straße zu stehen. Eine Zukunft können Betroffene so zumindest nicht planen – es ist ein Leben von der Hand in den Mund.

Das ist niemandem zu wünschen, schließlich schlägt das auf die Motivation und letztendlich auch auf die Arbeitsmoral. Insofern sollten Arbeitsverhältnisse, in denen sich Zeitvertrag an Zeitvertrag reiht, die absolute Ausnahme sein. Dass solche Kettenverträge selbst im Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein gängige Praxis sind, wirft kein gutes Licht auf die Kieler Bildungspolitik. Auf diese Weise werden auch Lehrer beschäftigt und auf die Kinder und Jugendlichen losgelassen, die noch nicht voll ausgebildet sind.

Lehrermangel nicht mit Kettenverträgen begegnen

Ihnen fehlt das Referendariat. Deshalb werden sie – nachvollziehbar – nicht fest angestellt. Das soll schließlich kein Dauerzustand sein, aus dem heraus schlecht ausgebildete Kräfte später den Beamtenstatus erreichen und auch bei mangelhaften Leistungen ein Recht darauf haben, im Schuldienst zu bleiben. Immer wieder Kettenverträge abzuschließen, um das zu verhindern, kann aber keinesfalls die Lösung für den Lehrermangel in Schleswig-Holstein sein.

Denn da beißt sich die Katze in den Schwanz. Einerseits sind die Aushilfslehrer hochwillkommen, um die Lücken zu füllen, andererseits will das Land sie keinesfalls zu eng an sich binden. Wenn ein Teil des Kollegiums nicht die gesamte Ausbildung durchlaufen hat, ist dauerhaft motivierter Unterricht kaum zu leisten – auch nicht für die voll ausgebildeten Lehrkräfte. Das ist für niemanden ein befriedigender Zustand – am wenigsten wohl für die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein.