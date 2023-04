﻿Kommunalwahl-Pannen kratzen am Ansehen der Behörden Schleswig-Holsteins

Schnell ist die ketzerische Frage gestellt, ob die Behörden in Schleswig-Holstein noch fähig sind, eine Kommunalwahl zu organisieren, kommentiert Tilmann Post, kommunalpolitischer Korrespondent der Kieler Nachrichten.

Bevor ausgezählt wird, muss für die Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein eine Menge organisiert werden. Dabei sind zuletzt Fehler aufgetreten.

Es ist noch nicht lange her, als alle mit dem Finger auf Berlin zeigten, nachdem die Wahl zum Abgeordnetenhaus der Bundeshauptstadt wegen eklatanter Mängel wiederholt werden musste. Jetzt wird klar: Auch Schleswig-Holstein muss feststellen, wie schnell etwas schieflaufen kann. Und das bei einer Kommunalwahl, deren Vorgänge bereits zigmal vorgekommen sind und für die Verwaltung die reinste Routine sein müssten.

Beispiel Wahlbenachrichtigungen: In Norderstedt wurde nicht das Geburtsdatum im dafür vorgesehenen Feld abgedruckt, sondern der Vorname des oder der angeschriebenen Wahlberechtigten. In Lübeck wurde nicht die Adresse des Wahllokals angegeben, sondern die Empfängeranschrift wiederholt. Das sind keine weltbewegenden Fehler, und sie wirken sich auch nicht auf die Gültigkeit der Dokumente aus.

Kommunalwahl-Pannen: Wie verlässlich sind die Behörden in SH?

Aber sie kratzen erheblich an der Außenwirkung. Schnell ist die ketzerische Frage gestellt, ob die Behörden in Schleswig-Holstein noch fähig sind, Wahlen zu organisieren – siehe das Ansehen von Berlin. Dahinter steht aber eine tiefgründigere und ernst zu nehmende Sorge: Wie vertrauenswürdig und verlässlich ist die öffentliche Verwaltung? Nicht besonders, wenn man sieht, dass ein ordentlich und fristgerecht eingereichter Wahlvorschlag im Amt Molfsee einfach so verschwindet.

Ein beispielloser Vorgang, der zurzeit noch unter der Rubrik Einzelfall gebucht werden kann. Sicher auch deshalb, weil andere Bewerber so viel Verantwortung zeigen und die Beschlüsse der Gemeindewahlausschüsse innerhalb der Frist überprüfen, um zu sehen, ob sie auch wirklich und mit korrekten Angaben auf der Liste stehen. Die Fehler in Mielkendorf lagen also auf beiden Seiten. Für die Wahl als Hochfest der Demokratie ist das aber unerheblich. Für sie ist jeder Kandidat wichtig.