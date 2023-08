Das wurde auch Zeit: Mehr Transparenz im Landtag SH

Kiel. Die Seite ist leer. Dort, wo eigentlich dokumentiert werden müsste, was Schleswig-Holsteins Landtagsabgeordnete neben ihrer großzügig bemessenen Diät noch so verdienen, ist ein Platzhalter zu finden. „Die Anzeigen sind nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Landtages einzureichen“, heißt es lapidar. „Im Anschluss erfolgt eine Veröffentlichung als Drucksache an dieser Stelle.“ Bloß ist seit Beginn der Legislatur hier nichts verzeichnet. Das schmerzt nicht nur. Es ist ärgerlich.

In den vergangenen Jahren ist es immer selbstverständlicher geworden, dass Volksvertreterinnen und -vertreter den Menschen nicht nur Rechenschaft über ihre politische Arbeit, sondern auch über ihre sonstigen Einkünfte ablegen müssen. Wie leicht käme man sonst auf seltsame Gedanken: Bleibt ein Abgeordneter der Plenartagung wieder einmal wegen eines lukrativen Nebenjobs fern? Ist es mit seiner oder ihrer Unabhängigkeit möglicherweise gar nicht so weit her?

Im Bundestag musste auch Kubicki Farbe bekennen

Einer solchen Demokratie-Skepsis soll die Offenlegung der Einkommensverhältnisse möglichst umfassend vorbeugen. Es ist also gut, dass Schleswig-Holsteins Parlamentarier die Öffentlichkeit künftig auch über Mieteinnahmen und Gesellschaftsbeteiligungen informieren müssen.

Noch bis vor wenigen Jahren hatte FDP-Grande Wolfgang Kubicki getönt, es gehe die Öffentlichkeit „einen Sch...dreck“ an, was er als Anwalt nebenbei noch verdiene. Tut es eben doch. Nach seinem Wechsel in den Bundestag musste er Farbe bekennen und offenlegen, dass es mehr als 250 000 Euro waren. Ob jemand im Kieler Landtag diese Dimension erreicht? Unwahrscheinlich. Aber ganz genau wissen wir das voraussichtlich erst Ende Januar. Reichlich spät!

