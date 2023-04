﻿„Letzte Generation“ muss Einsätze in SH nicht zahlen – schlimm ist das nicht

Die Klimaaktivsten der „Letzten Generation“ müssen für die Polizeieinsätze in Schleswig-Holstein in der Regel nicht aufkommen. Das ist nicht weiter schlimm, kommentiert KN-Reporter Jonas Bickel.

Kiel. Stolze zwölf Streifenwagen der Polizei waren Anfang März im Einsatz, um zwei festgeklebte Klimaaktivisten von der Kaistraße in Kiel zu lösen. Schon damals wurden Stimmen in Schleswig-Holstein laut: Lasst doch die „Letzte Generation“ den Polizeieinsatz bezahlen! Einen Monat später ist klar: So einfach ist das nicht. Anders als in Berlin gibt es in Schleswig-Holstein rechtlich nicht die Grundlage, jedes Kleberloslösen pauschal mit 241 Euro zu berechnen.

Klar, es gibt die Option, über eine Gewahrsamnahme die Aktivisten zur Kasse zu bitten. Aber warum sollte die Polizei dieses Mittel generell anwenden? Nur um diejenigen zufriedenzustellen, die möglichst harte Konsequenzen für die „Letzte Generation“ fordern? Daran darf sich die Polizei nicht orientieren – und macht es zum Glück auch nicht. Betrachtet wird der jeweilige Einzelfall. Richtig so.

Letzte Generation in SH: Straftaten müssen konsequent verfolgt werden

Ohnehin ist die Lage nicht mit Berlin oder Hamburg zu vergleichen. Lediglich sechs Klebeblockaden gab es bisher in Schleswig-Holstein, in zwei weiteren Fällen gelang das Festkleben nicht. Der Verkehr war meist nur wenig beeinträchtigt, die Polizei hatte die Situationen im Griff, es blieb friedlich. Die Notwendigkeit, geltende Rechtsverordnungen zu ändern, ist schlicht nicht gegeben.

Das heißt nicht, dass die Aktionen der „Letzten Generation“ ohne Konsequenzen bleiben dürfen. Unter die Versammlungsfreiheit fallen die Klebeblockaden meist nicht – da sind sich die meisten Gerichte in Deutschland einig.

Wer sich mitten auf die Straße klebt und den Verkehr blockiert, begeht in der Regel eine Straftat und muss sich wegen Nötigung verantworten. Diese Fälle gilt es konsequent zu verfolgen. Dass die Polizei bei jeder Klebeaktion Anzeigen geschrieben hat, zeigt, dass das zu funktionieren scheint.