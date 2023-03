﻿Zu den Preiserhöhungen im Nahverkehr: Schlechtes Timing

Die Ticketpreise für den ÖPNV in Schleswig-Holstein steigen deutlich an. Das ist aus Sicht der Verkehrsunternehmen leider nachvollziehbar, meint KN-Redakteur Jonas Bickel. Auch das 49-Euro-Ticket könnte schon bald teurer werden.

Die Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein steigen ab dem 1. April 2023 deutlich an.

Kiel. Gutes Timing scheint den Verkehrsunternehmen in Schleswig-Holstein nicht zu liegen. Ausgerechnet einen Monat vor Einführung des 49-Euro-Tickets erhöhen sie die Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr deutlich.

Das kommt natürlich vielerorts schlecht an: Bei den Stamm-Fahrgästen, die direkt vor dem Umstieg auf das Deutschlandticket nochmal einen Monat lang kräftig draufzahlen dürfen. Bei den Jobticket-Inhabern in Kiel und Lübeck, die pro Monat plötzlich mehr als das Doppelte zahlen müssen. Und bei den Gelegenheitsfahrern, deren Einzelkarte nun mehr kostet.

Preiserhöhungen für Bus und Bahn: ÖPNV in SH ist deutlich unterfinanziert

Abgesehen vom Zeitpunkt der Preiserhöhung ist diese aber leider nachvollziehbar. Warum? Weil die steigenden Energiekosten auch an den Verkehrsunternehmen nicht vorbeigehen. Das Problem ist, dass der Bund dieses Defizit nicht mit zusätzlichen Geldern auffängt.

Ohnehin leidet der ÖPNV unter chronischer Unterfinanzierung, nicht nur in Schleswig-Holstein. Kein Wunder also, dass auch in anderen Bundesländern die Nahverkehrspreise in diesem Jahr deutlich ansteigen. Denn wenn das Geld fehlt, fahren bald weniger Busse – davor hatte neulich auch Nah.SH-Chef Arne Beck gewarnt.

49-Euro-Ticket könnte bald mehr kosten

Deutschlands Verkehrspolitik mangelt es an einer nachhaltigen Strategie. Da werden Milliarden Euro in die Einführung des (sehr lobenswerten) 49-Euro-Tickets gesteckt, während gleichzeitig die tragenden Säulen des ÖPNV vernachlässigt werden: eine funktionierende Infrastruktur und ein gutes Angebot. Die Verkehrsunternehmen müssen das ausbaden – und mit ihnen die Fahrgäste.

Die Preiserhöhungen sind übrigens ein klares Zeichen dafür, dass wir schon im kommenden Jahr wohl nicht mehr vom 49-Euro-Ticket sprechen werden. Der Preis des Tickets kann jährlich geändert werden – günstiger wird es garantiert nicht.