﻿Raucherräume in Restaurants gehören abgeschafft

Die SPD fordert ein striktes Rauchverbot in Gaststätten in Schleswig-Holstein. Zumindest für Raucherräume in Restaurants wäre ein Verbot tatsächlich eine gute Idee, meint KN-Reporter Jonas Bickel.

Kiel. Die Jacke stank, die Augen tränten und der Rauch schadete Menschen, die sich eigentlich bewusst gegen den Tabakkonsum entschieden haben. Die Zeit vor dem 2007 eingeführten Rauchverbot in Gaststätten vermisse ich (als Nichtraucher) definitiv nicht. Nun will die SPD in Schleswig-Holstein noch weiter gehen – und Ausnahmen wie kleine Raucherkneipen oder abgetrennte Raucherräume im Norden ebenfalls untersagen.

Der erste Reflex sagt: Ist das wirklich ein wichtiges Anliegen? Raucherkneipen sind auf der Nachtleben-Karte ein seltenes Bild. Qualmfreie Alternativen gibt es zur Genüge, sodass von einer spürbaren Einschränkung der Teilhabe von Nichtrauchern nicht gesprochen werden kann.

Weil das so ist, entscheiden sich Menschen eigentlich sehr bewusst dafür, in eine Raucherkneipe zu gehen. Stichwort Eigenverantwortung. Wobei Dynamiken wie Gruppenzwänge natürlich nicht zu unterschätzen sind.

Rauchverbot in SH: Raucherräume in Restaurants können zum Problem werden

Es gibt in Schleswig-Holstein aber auch abgetrennte Raucherräume in Restaurants. Ja, mit strengen Auflagen. Aber in der Praxis zeigt sich, dass diese Auflagen gerne mal locker gesehen werden, die Türen zwischen Raucher- und Nichtraucherbereich beispielsweise zu lange offen stehen. So kann der schädliche Rauch auch Kinder erreichen.

Klar, das ist nicht überall so und man könnte dem Problem auch mit verschärften Kontrollen begegnen. Andererseits: Ist dafür überhaupt genug Personal da und schrecken Bußgelder in Höhe von maximal 1000 Euro wirklich ab? Das ist zu bezweifeln.

Um effektiven Nichtraucherschutz zu gewährleisten, wäre daher die Abschaffung der Raucherräume eine gute Idee. Andere Bundesländer wie Bayern machen es ohne Probleme schon viele Jahre vor. Die kleine Raucher-Eckkneipe ebenfalls zu verbieten, geht aber einen Schritt zu weit.