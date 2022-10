﻿Zur Grundsteuerreform: Ein Streit mit Sprengkraft

Nach all den Problemen rund um die Grundsteuerreform in Schleswig-Holstein könnte weiteres Sperrfeuer im Debakel enden. Massenhafte Einsprüche hätten zumindest Sprengkraft, meint unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Tilmann Post.

Die Grundsteuererklärung soll im Internet über das Elster-Portal abgegeben werden. Nachdem dies einigen Menschen große Probleme bereitet hat, setzt sich die Kritik an der Grundsteuerreform fort.

Kiel. Politisch hat es nicht funktioniert, nun kündigen die Gegner der Grundsteuerreform in Schleswig-Holstein an, den juristischen Weg zu gehen. Dass das Kieler Finanzministerium dies nicht kommentieren will, ist nachvollziehbar. Schließlich ist noch nicht absehbar, ob es tatsächlich zu massenhaften Einsprüchen gegen Feststellungsbescheide sowie zu Klagen kommt.

Wenn aber doch, hätte das durchaus Sprengkraft und könnte die Reform in einem schon lange befürchteten Debakel enden lassen. Die Steuerbehörden haben bereits jetzt alle Hände voll zu tun, schon vor Monaten war von einem Kraftakt die Rede. Deswegen sind Zweifel berechtigt, ob die Verwaltung Zehntausende oder gar mehr Einsprüche überhaupt stemmen könnte.

Grundsteuererklärungen in Schleswig-Holstein noch nicht bearbeitet

Bei den Kommunen müssten nun die Alarmglocken läuten. Sie sind auf einen reibungslosen Ablauf angewiesen, um 2025 die Grundsteuerbescheide stellen zu können. Die Mittel daraus sind unverzichtbar für die Etats von Städten und Gemeinden. Nach der Fristverlängerung zur Abgabe der Grundsteuererklärungen um drei Monate bis Ende Januar sind weitere Verzögerungen eigentlich gar nicht mehr drin.

Und die Bürger? Die könnten sich nach all den Problemen verschaukelt fühlen, wenn sie fast beiläufig vom Finanzministerium hören, dass gerade damit begonnen wurde, die eingereichten Grundsteuererklärungen zu bearbeiten. Dabei liegen den Steuerbehörden inzwischen eine halbe Million davon vor. 40 Prozent der Eigentümer haben ihre Erklärung seit Fristbeginn im Juli abgegeben.

Etliche Eingänge schlummern also seit fast vier Monaten unberührt auf den Servern der Finanzämter. Selbst wer früh eingereicht hat, kann offenbar nicht allzu schnell mit einem Feststellungsbescheid rechnen. Hauptsache, im Echtbetrieb der Bearbeitung geht jetzt nichts schief.