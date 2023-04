﻿Eklat um Touré-Termin beim Boxen: Den Bildern müssen Taten folgen

Kiel. Seit neun Monaten regiert in Schleswig-Holstein die schwarz-grüne Landesregierung. Ihre Sozialministerin hat in dieser Zeit vor allem mit zwei Nachrichten Furore gemacht: Aminata Touré (Grüne) war Covergirl der Modezeitschrift Vogue – und sie absolvierte einen ebenfalls bildstarken PR-Termin bei einem Boxclub, dessen Vermieter, wie sich jetzt durch eine „Spiegel“-Recherche herausstellt, unverhohlen eine rechte Gesinnung zur Schau stellt. Alles halb so wild, versichert das Ministerium jetzt, und Touré selbst lässt verlautbaren, sie werde „weiterhin an Orte gehen, wo das Leben spielt“. Fast möchte man den Halbsatz ergänzen: „… vorausgesetzt, es sind Fotografen dabei.“

Die Ministerin scheint allzu oft der Versuchung zu erliegen, auf die Macht der Bilder zu setzen und dabei über etwaige Dissonanzen galant hinwegzugehen. Dass sie sogar dem Luxusmagazin Vogue Modell stand, war schon die erste riskante Entscheidung. Leichtfertigkeit dürfte noch der harmloseste Vorwurf gewesen sein, den sie sich damit eingehandelt hat.

PR-Coup wird zum Desaster – das kann Aminata Touré nicht weglächeln

Im aktuellen Fall des PR-Termins beim Boxclub stellt sich nun im Nachhinein heraus, dass dort einiges nicht so ist, wie es scheint und wie es das Ministerium nach außen dargestellt hat. Dass der Verein, der rein rechtlich gar keiner ist, in der Halle eines bekennend rechtslastigen Boxpromoters trainiert, wäre leicht rauszufinden gewesen. Da mag der soziale Nutzen dieses Sportangebots für benachteiligte Jugendliche noch so groß sein, eine Ministerin kann die schlechte Recherche ihres Stabs nicht einfach weglächeln und hinterher so tun, als sei dieser Auftritt nicht mindestens unglücklich gewesen.

Auch wir, die Medien, die brav der Einladung zu dieser Aminata-Show gefolgt sind, müssen uns fragen, ob wir zu gutgläubig gehandelt haben. Normalerweise gibt es keinen Anlass, die Fakten rund um eine Terminankündigung aus der Landesregierung penibel zu überprüfen.

Ministerin Aminata Touré: Jetzt müssen Taten her statt Bildern

Und eine anlasslose Verdachtsrecherche, ob womöglich irgendwie Figuren zweifelhafter Gesinnung involviert sind, ist bei derart harmlos daherkommenden Terminen bislang auch unüblich. Das Beispiel aber zeigt: Auch ein Ministerium kann Fehler machen, Täuschungen erliegen. Hier ist es an uns, den Journalistinnen und Journalisten, künftig genauer hinzusehen und einen ganz kleinen Arg zu haben, auch bei scheinbar banalen Themen.

Die Ministerin wiederum wäre gut beraten, sich für eine Weile mehr auf Taten denn auf Bilder zu konzentrieren. Sonst drohen die Stimmen derjenigen, die sie eher als Poserin denn als Politikerin sehen, irgendwann alle anderen zu übertönen.