Unternehmer dürfen die Frage nach einer Nachfolge für ihren Betrieb nicht bis zur letzten Minute aufschieben, sondern müssen sich rechtzeitig auf den Moment vorbereiten. Dazu gehört es, auch mal Macht an Beschäftigte abzugeben und so potenzielle Chefanwärter aufzubauen, kommentiert Anne Holbach.

Kiel. Seit Jahren predigen Unternehmensberater und Kammern den Betriebschefs, dass sie sich früh genug Gedanken darüber machen sollen, in wessen Hände sie ihre Firma im Alter abgeben wollen. Die neuesten Zahlen zeigen, dass die Appelle offenbar nicht bei allen fruchten und diese Frage nach wie vor bei vielen ungeregelt ist.

Natürlich hatten Unternehmer zuletzt ganz andere Dinge zu tun. In der Pandemie galt es in mancher Branche nach den Lockdowns, den Laden überhaupt am Laufen zu halten. Jetzt kommt noch der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen und Unwägbarkeiten dazu. Wer über das Alltagsgeschäft aber vergisst, die Zukunft im Blick zu behalten, könnte am Ende die bittere Pille schlucken müssen, dass die eigenen Preisvorstellungen bei Weitem nicht erreicht werden können oder sich für die Übernahme des unternehmerischen Lebenswerks gar niemand findet. Wenn der Norden es aber nicht schafft, möglichst viele Unternehmen zu erhalten, brechen wichtige Säulen des Mittelstands weg.