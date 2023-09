Kommentar: Fatales Führungsversäumnis

Ja, es ist komplex. Ja, es ist kompliziert. Aber dass zum 1. September bundesweit – auch in Schleswig-Holstein – die letzte Stufe des Projekts i-Kfz gezündet werden sollte, ist seit Langem bekannt. Es war genug Zeit zur Umsetzung der Online-Zulassung für alle. Das Land und seine Kommunen haben bestenfalls nur die Aufgabe unterschätzt und schlimmstenfalls schlicht den Startschuss verschlafen. Er soll jetzt erst in vier Monaten fallen.

Fatales Signal der schleppenden Digitalisierung

Die Verzögerung wäre vielleicht nur eine Peinlichkeit, wenn sie nicht auch ein weiteres fatales Signal der schleppenden Digitalisierung in den Behörden wäre. Es mangelt nicht an Möglichkeiten, es mangelt auch nicht an Fähigkeiten, aber der Verdacht liegt nahe: Es mangelt am Willen. In den Amtsstuben herrscht offenbar zu oft die Haltung vor: Digitalisierung gerne, aber erst, wenn ich im Ruhestand bin. So lange stapeln wir Papier. Es hapert ja nicht nur bei der Kfz-Zulassung. Aber eben auch dort wieder.

Digitalisierung ist ein Führungsauftrag

Ansage an den Bundesverkehrs- und -digitalisierungsminister Volker Wissing: Es genügt nicht, vollmundige Ankündigungen zu Lasten Dritter zu formulieren. An den Landesdigitalisierungsminister Dirk Schrödter: Es genügt nicht, im ganzen Land freudestrahlend Förderbescheide zu verteilen. An den Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen: Es genügt nicht, in Talkshows fröhlich Sympathiepunkte zu sammeln. Digitalisierung ist ein konkreter Führungsauftrag. Der IT-Verbund Schleswig-Holstein und die Kommunen müssen notfalls mit Basta zum Jagen getragen werden.

Es können jetzt schon Wetten abgeschlossen werden, ob es in Schleswig-Holstein nun wenigstens bis zum Januar 2024 mit der letzten Stufe des Projekts i-Kfz klappt. Nach aller Erfahrung mit den zaghaften Digitalisierungsversuchen im Land und in seinen Kommunen spricht mehr dagegen als dafür.

KN