﻿Volksinitiative pro Bürgerentscheid: Dieser Widerstand war absehbar

Der Kommunalwahlkampf in Schleswig-Holstein bekommt jetzt richtig Schärfe – allerdings aus einer ganz anderen Richtung, als zumindest CDU und Grüne vermutet haben dürften. Die Volksinitiative „Rettet den Bürgerentscheid“ bringt rund drei Wochen vor dem Wahltag ein durch und durch kommunalpolitisches Thema in die Debatten, das allerdings aus der Landespolitik kommt. Dabei müsste es besonders für die Union absehbar gewesen sein, dass die Einschnitte bei den Bürgerbeteiligungsrechten nach der Verabschiedung des Gesetzes nicht sang- und klanglos hingenommen werden würden.

Zu groß war die Kritik, die an den Änderungen des Kommunalrechts seit Monaten immer wieder aufflammte. Selbst eine zwischenzeitliche Entschärfung trug nicht zur Beruhigung der Lage bei. Dass die Grünen mittlerweile frei heraus zugeben, dass sie nur aus Koalitionsräson zugestimmt haben, zeigt, wie umstritten das Thema auch innerhalb der Kieler Regierung ist.

Bürgerbegehren in etlichen Gemeinden Schleswig-Holsteins von vornherein ausgeschlossen

Als offenes Geheimnis gilt: Vor allem CDU-Kommunalpolitiker wollten erreichen, dass Bürgerbegehren und die daraus folgenden Bürgerentscheide nicht mehr so leicht umzusetzen sind. Damit haben sie sich jedoch selbst ein Ei ins Nest gelegt. Denn durch die Volksinitiative wird das Thema jetzt wieder so virulent, dass es den Wahlkampf empfindlich stören könnte. Christdemokraten und Grüne müssen sich womöglich an ihren Werbeständen fragen lassen, weshalb sie die Rechte der Bürger eingeschränkt haben.

So etwas kommt einfach nicht gut an. Vor allem vor dem Hintergrund, dass allein in mehr als 300 Orten Schleswig-Holsteins nur eine Partei oder Wählergemeinschaft im Gemeinderat sitzt. Dort fallen Beschlüsse immer mit Zwei-Drittel-Mehrheit – Bürgerbegehren sind also von vornherein ausgeschlossen.