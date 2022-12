﻿Erste Nagelprobe für die Gesundheitsministerin

Kiel. Was passiert da gerade im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit unserer Demokratie? Kaum lag das kraftvolle Ergebnis eines Bürgerentscheids auf dem Tisch, da gerieten Wirtschaftspläne ins Trudeln, zogen Geldhäuser ihre Kredite zurück und erklärten uns Politikerinnen und Politiker wortreich, warum der Wunsch nach einem vollwertigen Erhalt der Imland-Standorte in Rendsburg und Eckernförde illusorisch sei. Was für ein Theater! Dabei stehen private Investoren längst vor der Tür, und je länger sich die finanzielle Krise hinzieht, desto günstiger wird für sie der Preis. Imland droht ein Ausverkauf.

Ja, es mag ein Fehler gewesen sein, den Bürgerentscheid am 6. November überhaupt zuzulassen, weil die Finanzierung unseres Gesundheitssystems noch an vielen anderen Stellen krankt und der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal in den kommenden Jahren eher größer als kleiner werden dürfte. Aber Fakt ist: Bei der Abstimmung haben sich 67,5 Prozent dafür ausgesprochen, die Imland-Klinik in Eckernförde in ihrer derzeitigen Struktur zu erhalten und die Geburtshilfe wiederzueröffnen. Dieses Votum lässt sich nicht so einfach ignorieren. Es ist ein demokratisches Prinzip: Der Wähler hat immer Recht. Was daran ist so schwer zu verstehen?

CDU-Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken steht vor der ersten Nagelprobe ihrer jungen Amtszeit: Gelingt es ihr, im Sinne dieses Votums gemeinsam mit dem Kreis eine tragbare Lösung zu entwickeln? Geld ließe sich kurzfristig organisieren, sagt man auch in Fachkreisen. Auf Dauer muss die Ministerin aber definieren, wie sie in der Fläche die gesundheitliche Versorgung gewährleisten will – und auch, an welchen Häusern Geburtshilfe angeboten werden soll. Längst treten ihr auch die Hebammen und werdenden Mütter auf die Füße. Es herrscht mächtig Druck im Kessel.