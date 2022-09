﻿Mehr Gas für die Hochschule, bitte

Viele Menschen in Neumünster haben für die Einrichtung einer Hochschule in Neumünster gekämpft, aber auf dem Zuschlag darf sich niemand ausruhen. Die Arbeit geht jetzt erst richtig los. Wer von studentischem Leben träumt, muss den jungen Leuten als Erstes auch günstigen Wohnraum bieten, meint Neumünster-Reporter Thorsten Geil.

Neumünster. Als vor Jahren in Neumünster Fördervereine gegründet wurden und private Initiativen Werbung für den Hochschulstandort Neumünster machten, träumten alle Beteiligten von studentischem Leben in der Stadt, von Akademiker-Stammtischen, einem höherem Durchschnittseinkommen, mehr Fachkräften oder schlicht von etwas mehr Niveau in ihrer Stadt, die schon immer die graue Maus unter den größeren Städten in Schleswig-Holstein war.

Das ist auch alles möglich, aber es stellt sich nicht von alleine ein. Im nächsten Sommer kommen die ersten 60 Studenten nach Neumünster, um den dualen Studiengang Pflege aufzunehmen. Großartig! Lehrsäle, Büroflächen und exzellente Arbeitsbedingungen für die Praxis sind vorhanden – dank der direkten Anbindung an das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK). Aber wo die jungen Leute wohnen sollen, das hat im Rathaus offenbar noch niemand so richtig auf dem Schirm.