﻿Eine echte Skandalbahn

Kiel. Die DB Regio kann sich derzeit offenbar Alles erlauben. Die DB-Tochter hat in den vergangenen Wochen erstens mehr als 1000 Züge in Schleswig-Holstein storniert, muss zweitens trotz des klaren Bruchs des Verkehrsvertrages keine harten finanziellen Konsequenzen fürchten und kann drittens künftig kaum von der Ausschreibung von Bahnstrecken ausgeschlossen werden. Das ist gelinde gesagt ein dreifacher Skandal.

Aber der Reihe nach: Corona hat erstens schonungslos offenbart, dass die DB-Regio personell auf dem letzten Zahn fährt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren zu wenige Lokführer und Zugbegleiter ausgebildet. Die teuren Folgen dieser Fehlplanung trägt zweitens der Steuerzahler. Verantwortlich dafür ist ein gut gemeinter Corona-Rettungsschirm. Er sollte den ÖPNV retten und schützt nun aufgrund eines Webfehlers auch ein schlecht gemanagtes Bahnunternehmen. Als ob das noch nicht reicht, drohen der DB Regio drittens auch bei neuen Ausschreibungen keine Sanktionen. Nach dem EU-Wettbewerbsrecht spielt es nämlich bei der Vergabe kaum eine Rolle, wie zuverlässig ein Unternehmen ist oder nicht.

Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis, dass die DB Regio trotz des von ihr mit angerichteten Bahnchaos ungeschoren davonkommt. Ein kleiner Trost aber bleibt frustrierten Pendlern: Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember übernehmen andere Betreiber zahlreiche Bahnstrecken. So bleibt die Hoffnung, dass Einiges besser wird. Rosig werden die Zeiten allerdings schon deshalb nicht, weil die Bahn-Infrastruktur in Schleswig-Holstein marode ist und den Fahrplan fast täglich zur Makulatur macht. So sorgten zum Beispiel am Donnerstag ein Defekt an einem Bahnübergang bei Bargteheide sowie eine Signalstörung bei Neumünster für einige Zugverspätungen.

Von Ulf Christen