﻿Das Dispo kann jetzt zur Falle werden

Kiel. Nein, der Dispo ist kein Teufelswerk. Wenn am Ende des Geldes zu viel Monat übrig ist, dann ist es doch gut, nicht in Not zu geraten, sondern weiter die fälligen Rechnungen bezahlen zu können.

Doch mit dem Dispo ist es ein bisschen wie mit Drogen. Man gewöhnt sich dran, und es gibt schädliche Nebenwirkungen. Zum Gewöhnungseffekt: Natürlich fällt er zuallererst in die Verantwortung der Kundschaft. Wer von den Miesen auf dem Girokonto nicht loskommt, lebt ganz offensichtlich über seine Verhältnisse. Statt sich die Notwendigkeit einer Umschuldung einzugestehen und den Webfehler im System der eigenen Einnahmen und Ausgaben zu beheben, wursteln sich viele Menschen von Monat zu Monat durch – immer in der Hoffnung, das finanzielle Loch aus dem laufenden Zahlungseingang zuschütten zu können.

Der Dispo hat Risiken und Nebenwirkungen

Hier sind wir ganz schnell bei den Risiken und Nebenwirkungen – und bei der Rolle der Banken. Erstens: Der Dispo ist teuer, und zwar bei einigen Instituten so teuer, dass es schwerfällt, die Preisbildung betriebswirtschaftlich nachzuvollziehen. Wer seinen Kunden 14 Prozent abknöpft, der muss sich fragen lassen, ob das wirklich einem erhöhten Ausfallrisiko geschuldet ist oder den besonderen Refinanzierungskosten – weil die Bank die Disponutzung ja kaum vorhersehen kann. Ist da nicht auch eine große Portion Willkür und Erlösoptimierung im Spiel?

In Zeiten wie diesen geraten auch normalverdienende Haushalte finanziell ans Limit. Wenn die Dispozinsen weiter so rasant steigen wie in den vergangenen Monaten – vielleicht sogar noch schneller –, droht vielen Menschen der Weg in die Schuldenfalle. Banken haben eine Verantwortung. Sie sollten behutsam mit der Zinsschraube umgehen und möglichst früh auf Kunden zukommen. Idealerweise mit einem Angebot, dass deutlich günstiger ist als der Dispo.