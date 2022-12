﻿Nicht mehr zu rechtfertigen

Kiel. So angespannt die Lage in den Kliniken und Arztpraxen ist, sie rechtfertigt keine Verlängerung der Maskenpflicht im ÖPNV. Natürlich liegt der Gedanke nah: Wenn sich Influenza-, Corona, und RS-Viren zu einer toxischen Mischung mit dem Zeug zum Infektionsturbo verbünden, dann könnte man doch das fortführen, was wir so gut gelernt haben – verpflichtend Maske tragen in Bussen und Bahnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Könnte man aber nicht – und sollte man auch nicht. Die Maskenpflicht lässt sich rechtlich nur dann begründen, wenn eine massive Bedrohung vorliegt, also etwa durch eine Virusinfektion mit hoher Sterblichkeitsrate, weil es weder Impfstoffe noch Medikamente dagegen gibt. Diesen Schrecken hat Covid zum Glück verloren.

Lesen Sie auch: Infektionswelle in Schleswig-Holstein: Fällt die Maskenpflicht?

Aber was ist mit der Überforderung von medizinischem Personal durch die aktuelle Krankheitswelle? Ja, dagegen müssen wir etwas tun. Kurzfristig, indem wir überall dort, wo der gesunde Menschenverstand es nahelegt, freiwillig Mund und Nase bedecken. Langfristig, indem Politik, Kliniken und Kassen die Voraussetzung schaffen für eine bessere Personalausstattung im Gesundheitssystem und eine Finanzierung von Kinderarztpraxen, die der steigenden Patientenzahl endlich gerecht wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Maskenpflicht im ÖPNV kann die Welle nicht brechen

Eine Maskenpflicht im ÖPNV jedoch, darin sind sich die meisten Infektionsmediziner- und medizinerinnen einig, kann diese Welle nicht brechen. Wie auch, wenn in Clubs, Kinos und Theatern, am Arbeitsplatz und bei privaten Partys niemand eine Maske trägt? Natürlich wäre es wichtig, dass die Länder sich abstimmen, statt Pendlerinnen und Pendlern einen Flickenteppich von Regelungen zuzumuten.

Sollte Schleswig-Holstein also die Pflicht bis ins Frühjahr verlängern, so wie die Nachbarn Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern? Bitte nicht. Ein Regelungswirrwarr in Bussen und Bahnen ist doof, als Preis für den Föderalismus jedoch eher zu vertreten als die weitere Einschränkung von Persönlichkeitsrechten ohne triftigen Grund.