﻿Wachstumsprimus Schleswig-Holstein

Da reibt man sich die Augen: Mit einem Wachstum von 2,4 Prozent im dritten Quartal ist Schleswig-Holstein bundesweit derzeit ganz oben. Was uns hilft, ist vor allem ein stressfester Branchenmix. Doch wir dürfen die Risiken nicht aus den Augen verlieren, meint Wirtschaftsredakteur Ulrich Metschies.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich erstaunlich robust – auch und gerade in Schleswig-Holstein.

Kiel. Gute Nachrichten muss man derzeit mit der Lupe suchen. Schleswig-Holstein liefert sie im Doppelpack: Der Norden ist bundesweit Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum, und der Arbeitsmarkt im Land zeigt sich wenig beeindruckt von den Belastungsfaktoren. Gut 1,05 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse: Noch nie gab es in Schleswig-Holstein mehr Arbeitsplätze.

Wie kann das sein, wenn die Energiepreise nicht nur viele Verbraucherinnen und Verbraucher um den Schlaf bringen, sondern auch Verantwortliche in Unternehmen? Wenn auf Baustellen oder in der Fertigung Teile fehlen? Wenn andere Bundesländer beim Bruttoinlandsprodukt schon längst ins Minus gerauscht sind?

Schleswig-Holstein: Gut gefedert gegen harte Stöße

Es gibt viele Gründe, warum wir Nordlichter so gut dastehen. Vor allem hilft uns unsere mittelständische Wirtschaftsstruktur mit einem Branchenmix, die relativ unaufgeregt auf Konjunktureinbrüche reagiert. Viel Handwerk, viele Dienstleistungen, relativ wenig Industrie und kaum große Konzerne: Diese Mischung wirkt wie eine Federung, die Ausschläge mildert. Das gilt im Aufschwung, wenn der Norden vom Süden nur die Rücklichter sieht. Es gilt aber auch in der Rezession, wenn Schwergewichte wie NRW, Bayern oder Baden-Württemberg mit ihrer großen Konzerndichte und hohen Export-Abhängigkeit ins Minus sacken.

Der Norden macht aber auch deswegen eine relativ gute Figur, weil in diesem Sommer der Tourismus boomte. Urlaub in Schleswig-Holstein hat als Folge der Pandemie enorm an Attraktivität gewonnen.

Freuen wir uns über die guten Nachrichten. Freuen wir uns darüber, dass Unternehmen in Zeiten des Kräftemangels alles daran setzten, Personal zu halten. Seien wir uns aber auch der Risiken bewusst. Die unsichere Zukunft des Leuchtturmprojektes Northvolt in Heide zeigt, wie schnell die Dinge kippen können.