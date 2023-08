﻿Statt Anreise-Stopp besser das Wacken Open Air 2023 komplett absagen

Wacken. Ein Wacken Open Air ohne Campingplatz ist möglich, aber sinnlos. Die logische Konsequenz des finalen Anfahrt-Stopps zum Campinggelände muss eine Absage sein – auch wenn die Schadensersatzansprüche hoch ausfallen dürften. Denn mit Iron Maiden, Doro Pesch und Heaven Shall Burn bietet das Wacken Open Air 2023 (WOA) ein großes musikalisches Programm. Aber das WOA ist eben nicht nur ein Musikfestival, sondern das größte Fan-Treffen der Metal-Welt.

Große Bands spielen weltweit auf Festivals, aber den Holy Ground gibt es nur in Wacken in Schleswig-Holstein. Die Atmosphäre auf dem Campinggelände ist besonders. Es ist ein Ort, an dem eine Szene, die an 360 Tagen im Jahr mal mehr oder weniger schief angeguckt wird, einfach unter sich ist, der Duft von Hunderten gegrillten Würstchen in der Luft liegt und es eine Kakofonie aus Cantina-Band, Iron Maiden und Nana Mouskouri gibt.

Treue Fans des Wacken Open Air zu enttäuschen wäre ein Fehler

Zudem werden auf dem Acker im Kreis Steinburg trotz Rekord-Besucherzahlen um die 85000 kaum Straftaten verzeichnet. Heavy-Metal-Fans aus der ganzen Welt begegnen sich in Kloschlangen, beim Kaffeeholen oder helfen sich gegenseitig, wenn sie im Matsch stecken geblieben sind. Auch das ist der Grund dafür, dass das Wacken Open Air innerhalb von fünf Stunden ausverkauft war. Dass den Veranstaltern auch nach Corona die Stange gehalten wurde.

Diese treuen Fans jetzt zu enttäuschen wäre ein Fehler, der nur schwer wieder gut zu machen ist. Doch durch die verspätete Kommunikation am Dienstag ist eine Drei-Klassen-Gesellschaft entstanden.

Die, die sich der Bitte der Veranstalter widersetzt haben, angereist sind und auf das Gelände geschleppt wurden, die,

die wie gewünscht die Ausweichplätze ansteuerten

und die, die Anreise verschoben haben.

Shuttle-Service schließt auch Fans aus

Es wird kaum möglich sein, allen Gruppen gerecht zu werden. Ein Shuttle-Service von den Ersatz-Campingflächen zum Holy Ground kann nur bedingt Einlass ermöglichen und schließt Fans aus, die der Empfehlung der Veranstalter gefolgt sind und zu Hause abgewartet haben.

Eine Zufahrt zum Campinggelände wurde bereits für den Rest des Festivals ausgeschlossen. Die einzige einheitliche Lösung ist, das Wacken Open Air 2023 komplett ins Wasser fallen zu lassen.

