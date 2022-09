Preisschock für Tierhalter: Die Kosten für Behandlungen beim Tierarzt steigen ab Ende November deutlich an. Die Gebührenerhöhung ist gerechtfertigt, findet Dennis Betzholz, stellvertretender Ressortleiter der Kieler Lokalredaktion. Vielmehr müssten sich Halter vor dem Kauf fragen, ob ein Tier in ihr Leben passt.

Kiel. Ein Haustier zu haben, ist eine Lebensaufgabe – und nicht selten auch Lebenssinn. Oder wie es Heinz Rühmann einmal sagte: Natürlich kann man ohne Hund leben, es lohnt sich nur nicht. Ist das Tier einmal zu Hause eingezogen, spielen Geld und Zeit nur noch eine untergeordnete Rolle. Und trotzdem muss man kein Hundehalterversteher sein, um zu erahnen, wie die Nachricht von den steigenden Tierarztgebühren in Zeiten von Inflation und explodierenden Energiepreisen ankommt: wie ein Regenschauer beim Gassigehen.

Das Ganze hat drei Perspektiven. Die erste: Natürlich ist eine Erhöhung gerechtfertigt, selbst in dieser Höhe. Die letzte, kleinere Gebührenanhebung liegt fünf Jahre zurück, die Einführung der Notdienstpauschale von 50 Euro zwei Jahre. Und doch können Tierärzte noch heute keine Behandlung mit modernster Technik abrechnen, obwohl diese längst bei vielen Tiermedizinern zur Praxisausstattung gehört.

Ein Tier zu halten, ist kein Menschenrecht

Die zweite: Es ist durchaus möglich, dass die Kosten einige Tierhalter in diesen Zeiten in die Enge treiben. Die zunächst auf den Besuch beim Tierarzt verzichten, obwohl dieser womöglich geboten wäre, und schließlich in der Not ihr Tier ins Heim geben. Ja, der Ruf dieser Einrichtungen nach dem Staat ist nachvollziehbar.

Aber, und das führt zu Perspektive drei: Ein Tier zu halten, ist kein Menschenrecht. Wer nach Tierarzt-Gutscheinen für Geringverdiener ruft, hat nicht verstanden, dass ein Haustier ein Luxusgut ist. Wer sich eins zulegt, sollte vorher prüfen, ob es ins eigene Leben passt: zeitlich, aber auch finanziell. Wer sich keine Krankenversicherung fürs Tier leisten oder zumindest monatlich Geld für Arztbesuche zur Seite legen kann, sollte lieber verzichten.