﻿Zu aufgehobenen Kiwo-Verboten für Jugendliche: Bewertung bleibt abzuwarten

Kiel. Die Polizeidirektion Kiel wollte mit Aufenthaltsverboten für polizeibekannte Jugendliche während der Kieler Woche präventiv eingreifen. Doch das ist vom Gesetz nicht gedeckt. Zumindest hat das Verwaltungsgericht in Schleswig dies in einem Fall so entschieden. Um die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Schleswig zu bewerten, muss aber der Verlauf der Kieler Woche 2023 erst abgewartet werden.

Dass die Kieler Polizei auf dem Sommerfest an der Förde mögliche Straftaten verhindern will, ist natürlich nachvollziehbar. Da es mit Körperverletzungen und Raub immer wieder die gleichen Delikte sind, die während der Kieler Woche in den Fokus rücken, ist es auch verständlich, dass sie dabei bestimmte Personen im Blick hat. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln.

Aufenthaltsverbote zur Kiwo 2023: Vorverurteilung oder berechtigte Maßnahme?

Die Polizei hat auch in den Vorjahren im Vorfeld der Kieler Woche Aufenthaltsverbote verhängt. Nun ist offen, ob nie jemand gegen diese Widerspruch eingelegt hatte oder ob sie aus rechtlicher Sicht stets wasserdicht waren. Wahrscheinlich war beides nicht der Fall.

Ein präventives Aufenthaltsverbot ist ein Spagat zwischen Vorverurteilung und den im Landesverwaltungsgesetz genannten „Tatsachen“, die nahelegen, dass eine Person in einem konkreten Umfeld Straftaten begehen wird.

Hier liegt der Kern im Kieler Fall. Denn für eine entsprechende Straftat ist der Jugendliche bislang nicht verurteilt worden. Auch wenn in zahlreichen Verfahren gegen ihn ermittelt wird, so gleicht die Entscheidung der Kieler Polizeidirektion einer Vorverurteilung.

Doch noch läuft die Kieler Woche 2023 erst wenige Tage. Es wird sich zeigen müssen, ob die betroffenen Jugendlichen das Vertrauen, das ihnen der Rechtsstaat entgegenbringt, rechtfertigen. Ist dies nicht der Fall, erscheint die Entscheidung aus Schleswig in einem anderen Licht.

