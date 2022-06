Der Kahlschlag bei Caterpillar ist abgewendet. Das Ergebnis der monatelangen Verhandlung ist nicht zum Jubeln. Aber es zeigt, dass wir unternehmerische Freiheit in ihre Grenzen weisen können.

Kiel.Ist es ein Erfolg, wenn an einem traditionsreichen Industriestandort nicht mehr 400 Arbeitsplätze verloren gehen, sondern „nur“ rund 200? Ist es ein gutes Verhandlungsergebnis, wenn ein Konzern nicht einen Millimeter von seiner „global decision“ abweicht, aus einem grundsätzlich perspektivreichen Geschäftsbereich auszusteigen?

Über diese Fragen werden die Beschäftigten des US-Konzerns in Kiel gewiss noch lange diskutieren. Doch nach den bitteren Erfahrungen, die die Region in den vergangenen elf Monaten mit der Führungsspitze des Motorenbauers sammeln musste, darf man sagen: Ja, das am Donnerstag präsentierte Zwischenergebnis ist ein Erfolg. Caterpillar bleibt in Kiel, rund zwei Drittel der Beschäftigten können ihren Arbeitsplatz behalten, und das eine Drittel – das ihn nun verlieren könnte – erhält ebenfalls eine Perspektive, durch Abfindung und Transfergesellschaft.