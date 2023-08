Mehr Plätze in Landesunterkünften würden Druck abbauen

Kiel. Die Herausforderungen, vor denen Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Geflüchteten stehen, werden immer größer. Neben dem Krieg in der Ukraine sind Krisenherde in anderen Teilen der Welt geblieben. Noch immer fliehen viele Menschen aus Syrien oder Afghanistan nach Deutschland. Wenn sich schon in diesem Sommer auch die Zahl der Asylsuchenden in Schleswig-Holstein auf einem so hohen Level bewegt wie jetzt, muss sich das Land dringend für die Herbst- und Wintermonate wappnen. Denn gewöhnlich suchen dann noch mehr Flüchtlinge bei uns Schutz.

Wer eine Gemeinschaftsunterkunft besucht, dem wird schnell bewusst, dass dort schon jetzt eigentlich zu viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben, um dort über einen längeren Zeitraum zu bleiben. Eine noch höhere Belegungsdichte, bei der verschiedene Lebensweisen und Kulturen aufeinandertreffen, würde das Potenzial für Konflikte schüren. Containerdörfer oder Unterbringungen in Turnhallen sind erst recht keine Dauerlösungen, aber notwendig, um schnell helfen zu können.

Flüchtlinge in Schleswig-Holstein: Geld vom Bund könnte kreative Lösungen für Wohnraum schaffen

Eigentlich bräuchte es sozialen Wohnungsbau im großen Stil, um auf lange Sicht genug Wohnraum zu schaffen, damit Flüchtlinge nicht über Monate oder Jahre in Behelfsunterkünften leben müssen. Weil das nicht von heute auf morgen geht, könnten mehr Plätze in Landesunterkünften zumindest etwas den Druck bei den Kommunen abbauen.

Denn sie sind nicht nur mit der Unterbringungsfrage beschäftigt, sondern jonglieren auch mit Schul- und Betreuungsplätzen für die vielen geflüchteten Kinder. Mehr finanzielle Unterstützung vom Bund würde zwar keinen Wohnraum herbeizaubern, aber den kommunalen Haushalten mehr Spielraum verschaffen, um neue kreative Lösungen zu finden.

KN