Bildungsministerin Karin Prien sollte alles auf den Prüfstand stellen, um einen Lehrkräfte-Notstand und damit einen Kollaps des Schulsystems zu verhindern, kommentiert Ulf Christen.

Kiel. In den schleswig-holsteinischen Schulen fehlen schon heute Lehrkräfte. Dieser Mangel könnte in den nächsten Jahren zum Kollaps führen, weil einerseits bis zum Jahr 2035 rund 35 000 Schüler hinzukommen und andererseits im selben Zeitraum mehrere Tausend Pädagogen in den Ruhestand gehen.

Angesichts dieser Entwicklung ist es richtig und höchste Zeit, alle Möglichkeiten auszuloten, um mehr Pädagogen für den Unterricht zu gewinnen. Und selbstverständlich gehören auch die Regelungen zur Teilzeit und zum Sabbatjahr auf den Prüfstand.