﻿Zu Schulabsentismus: Probleme müssen früh aus dem Weg geräumt werden

Kiel. Ein paar Stunden geschwänzt haben wohl viele in ihrer Schullaufbahn. Wenn daraus aber Wochen werden, kann das weitreichende Folgen haben. Ohne Abschluss ist der Weg in den Job schwer. Schon angesichts steigenden Fachkräftemangels kann es sich unsere Gesellschaft nicht leisten, Jugendliche zu verlieren.

Das schleswig-holsteinische Konzept zum Schulabsentismus, das für alle Kreise und Städte eine Richtschnur bietet, wann welche Maßnahmen greifen sollen, ist gut. Bei Eltern, die Kinder bewusst von Schule fernhalten, kommt es aber an seine Grenzen. Ein Bußgeld mag sie schmerzen, dürfte ihre Einstellung zur Schulpflicht jedoch kaum ändern. Nehmen solche Fälle zu, müssen neue Ideen auf den Tisch, um Verweigerern zu begegnen.

Bußgeld hat nur für einen Teil der Schulschwänzer eine Schockwirkung

Wenn Versagensängste oder psychische Probleme Hintergrund für das Fernbleiben sind, bringt ein Bußgeld wenig. Für die Null-Bock-Fraktion und gleichgültige Eltern mag die Maßnahme genau wie eine Attestpflicht zumindest eine gewisse Schockwirkung haben.

Weil die Gründe für Absentismus so unterschiedlich sind, ist es für zielgenaue Hilfe am wichtigsten, die dahinter steckenden Problemlagen zu erkennen. Ist laut Forschung Schulaversion der ausschlaggebende Faktor für Abwesenheit, muss schon von der ersten Klasse an versucht werden, Probleme aus dem Weg zu räumen – nicht erst, wenn der große Knall in der Pubertät kommt.

Kindern zuzuhören und Vertrauen aufzubauen, kostet Zeit und Mühe. Das geht nur mit genügend Lehrkräften, Schulsozialarbeitern und Kinderpsychologen – und zwar von der Grundschule an. Muss angesichts der Haushaltslage nun jede Ausgabe besonders durchdacht werden, sollte hier bloß nicht der Rotstift angesetzt werden.

