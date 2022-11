﻿Schöne Demokratie: Bürgerentscheid zur Imland-Klinik kennt zwei Gewinner

Krankenhaus in Kiel: Wie Corona auf der Normalstation für hohen Aufwand sorgt

Auf den Normalstationen in Schleswig-Holstein liegen derzeit viele Corona-Patienten. Für die Krankenhäuser ist das eine große Herausforderung. Doch was macht die Versorgung von Corona-Infizierten eigentlich so aufwendig? Ein Besuch auf der Station M33 des Städtischen Krankenhauses Kiel.