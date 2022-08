Jetzt bloß keine Schwerfälligkeit in den Amtsstuben, möchte man den Behörden gerne zurufen. Denn dass die Energiepreise eklatant steigen, ist kein neues Phänomen, sondern seit Monaten bekannt. Wie kann es sein, dass kaum Konzepte vorliegen, den öffentlichen Verbrauch zu senken? Die Sommerpause darf dafür keine Ausrede sein.

In jedem Privathaushalt und etlichen Betrieben wird bereits gespart, was das Zeug hält. Denn jetzt, wo die ersten Abschlagsrechnungen mit doppelt und dreifachen Steigerungen ins Haus flattern, ist klar: Es geht an den Geldbeutel. Und zwar mit einer solchen Wucht, dass auch Arbeitsplatzverluste durch Insolvenzen nicht ausgeschlossen sind.

Energiesparkonzepte für den öffentlichen Sektor müssen jetzt her

Der Verdacht liegt nahe, dass der Druck im öffentlichen Sektor nicht als so groß wahrgenommen wird, weil nicht die eigenen Finanzen betroffen sind. Sich dem Problem erst allmählich mit Beginn der Sitzungszeit anzunehmen, kann aber viel zu spät sein. Denn die wärmsten Tage des Jahres dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Heizperiode vor der Tür steht. Vor allem, wenn man in den trägen Zeitabläufen der Selbstverwaltung denkt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Energiesparen ist in den Städten, Kreisen und Gemeinden leichter gesagt als getan. Schnell sind Gesetze und Vorschriften verletzt. Raumtemperatur am Arbeitsplatz absenken? Dagegen spricht die Arbeitsstättenverordnung. Am Licht sparen? Da könnte der Unfallschutz berührt sein. So einfach ist es also nicht.

Deshalb ist der Vorstoß von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer richtig, und er kommt früh genug. Der Ruf nach dem Bund ist gerechtfertigt. Sich zurückzulehnen und auf Gesetzesänderungen zu warten, reicht aber nicht. Die Konzepte müssen jetzt erarbeitet werden, Sommer hin oder her. Eilige Notfallreaktionen im Herbst wären zu spät.