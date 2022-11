﻿Nationalpark Ostsee: Kluge Kompromisse nötig

Nationalpark Wattenmeer: Das Schutzgebiet in der Nordsee könnte zugleich eine Blaupause für den halb so großen Nationalpark Ostsee sein.

Schleswig-Holstein. Die schwarz-grüne Landesregierung hat wenig Esprit, macht viel Klein-Klein und wirkt gestrig. Um so erfrischender ist der Vorstoß von Umweltminister Goldschmidt, die Ostsee mit einem Nationalpark besser zu schützen. Das hat Charme, ist groß gedacht und atmet Zukunft.

Die Freude darüber, dass die Landespolitik lebt, kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Nationalpark kein Spaziergang wird und dem grünen Parkvater noch viel Ärger bereiten wird. Wie brisant das Öko-Projekt ist, zeigt ein Blick an die Westküste. Nach einem Proteststurm sammelte eine CDU-geführte Regierung in den 70er-Jahren die Pläne für einen Nationalpark Wattenmeer zunächst ein, um sie 1985 dann gegen erheblichen Widerstand doch noch umzusetzen.

Kommentar zum geplanten Naturpark Ostsee: Naturschutz muss an erster Stelle stehen

Das Schutzgebiet in der Nordsee könnte zugleich eine Blaupause für den halb so großen Nationalpark Ostsee sein, weil Naturschützer und Naturnutzer zahlreiche kluge und teils abenteuerliche Kompromisse schlossen. So gibt es im Wattenmeer nur eine kleine Nullnutzungszone (weniger als fünf Prozent der Parkfläche), die Krabben- und Muschelfischerei ist zulässig und der Park so geschnitten, dass Öl gefördert werden kann (Mittelplate), Autos am Strand parken dürfen (St. Peter-Ording) und sich auf den Inseln Millionen Menschen erholen können.

Mit ähnlichen Regelungen ließen sich auch viele Konflikte in der Ostsee mit Fischerei, Bundeswehr und Tourismus entschärfen. Aber Obacht: Der Naturschutz muss an erster Stelle stehen, damit der Nationalpark keine Mogelpackung wird. Und noch eines sollte Goldschmidt bedenken. Ein Nationalpark Schleswig-Holsteinische Ostsee wird das Binnenmeer nicht retten. Nötig sind Gespräche mir anderen Anrainern, zunächst mit Mecklenburg-Vorpommern und mit Dänemark und Schweden.

Von Ulf Christen