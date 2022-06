Eine Corona-Inzidenz von 700 in Schleswig-Holstein – und trotzdem findet die Kieler Woche statt? Das hat es in den vergangenen zwei Jahren nicht gegeben. Das Volksfest wird trotzdem eine entspannte Sache, meint Schleswig-Holstein-Korrespondent Tilmann Post im Kommentar.

Kiel. Keine Infektionsschutzmaßnahmen zur Kieler Woche – was für viele ein Segen ist, klingt für andere nach einer Hiobsbotschaft. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sitzen die Bilder einfach noch fest in den Köpfen: Wie sich das Virus mit hämischem Grinsen unter den arglos Feiernden ungestört ausbreitet und jeden überfällt, der nicht mindestens eineinhalb Meter Abstand hält und eine Maske trägt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Volksfeste waren in den vergangenen zwei Jahren schon bei weit geringeren Inzidenzen nicht denkbar. Derzeit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und sieben Tagen bei rund 700, Tendenz steigend. Dem einen oder anderen Gast, der die Kieler Woche herbeigesehnt hat, wird möglicherweise mulmig bei dem Gedanken, die Sommerwelle jetzt noch einmal richtig anzuheizen und zu einer Premiere zu verhelfen, die sich gewaschen hat.

Jeder entscheidet selbst, zur Kieler Woche zu gehen oder nicht

Wenn wir aber eines gelernt haben innerhalb dieser zwei Jahre, dann die Tatsache, dass keine Erkenntnis über das Coronavirus ewig gilt. Deshalb konnte die Kieler Woche im Juni 2021 bei einer Inzidenz von 7 nicht im üblichen Format und zum üblichen Zeitpunkt stattfinden, während sie ein Jahr später bei 700 ohne Einschränkungen eröffnet wird. Darin zeigt sich einmal mehr, dass dieser Wert allein nicht mehr aussagekräftig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Denn richtig ist auch, dass sich die Lage in den Kliniken entspannt. In Schleswig-Holstein müssen aktuell noch sechs an Covid-19 erkrankte Menschen beatmet werden, elf sind in Intensivtherapie.

Unter diesen Umständen hätte wohl niemand vertreten können, das Segelfest erneut einzudampfen. Es gilt einfach weiterhin, woran wir uns doch inzwischen gewöhnt haben: Alle entscheiden jeweils für sich selbst, ob sie sich – mit Maske oder ohne – ins Getümmel stürzen wollen. So wird die Kieler Woche eine entspannte Sache.