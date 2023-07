Klimaschutzprogramm für SH: Viel heiße Luft

Kiel. Seit mehr als einem Jahr feiert sich die Regierung dafür, dass sie Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral machen will. Gemessen an diesem Eigenlob ist das geplante Klimaschutzprogramm nicht nur überfällig, sondern leider auch ernüchternd – und das aus mehreren Gründen.

Nicht ambitioniert genug

Erstens: Die Regierung hat den Reduktionspfad bei den Treibhausgasen nicht mit Blick auf das eigene Klimaziel berechnet, sondern lediglich den Bundespfad regionalisiert. Der Bund will aber erst 2045 klimaneutral sein. Folge: Schleswig-Holstein müsste bei der Reduktion der Treibhausgase ambitionierter vorgehen.

Nicht radikal genug

Zweitens: Die Regierung setzt auf Klimaschutzmaßnahmen, die wie der Ausbau des ÖPNV am Geld scheitern dürften oder wie „Optimierungen“ in der Landwirtschaft zu wenig bringen. Nötig wären radikale, wenn auch unpopuläre Maßnahmen, etwa eine konsequente Anti-Auto-Politik oder eine Koppelung der Viehbestände an die landwirtschaftliche Nutzfläche.

Klimaschutz ohne Konsequenz

Drittens: Die Regierung muss keine Angst davor haben, die Ziele beim Klimaschutz zu verfehlen. Ein Versagen hat zumindest für die handelnden Politiker keine direkten Konsequenzen. Im Gegenteil: Die frühere Jamaika-Koalition (CDU, Grüne, FDP) hat das für 2020 gesteckte Klimaschutzziel deutlich verfehlt. Und dennoch regieren zwei von drei Jamaika-Parteien weiter.

Bei allen Schwächen hat das Klimaschutzprogramm auch etwas Gutes: Die Politik und hier insbesondere die CDU muss Farbe bekennen. Die Union steht beim Klimaschutz in der Theorie an der Spitze, lehnt in der Praxis aber Einschränkungen oder gar Verbote meist entschieden ab. Diese Doppelmoral muss ein Ende haben.

