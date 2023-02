﻿Zum Lehrermangel in Schleswig-Holstein: Schulministerin muss nachsitzen

Die Maßnahmen von Schleswig-Holsteins Schulministerin Karin Prien gegen den Lehrermangel sind mutlos wie kraftlos und reichen nicht aus. Deshalb sollte die Ministerin nachsitzen, meint KN-Redakteur Ulf Christen.

Kiel. Schulministerin Karin Prien muss im Kampf gegen den Lehrermangel in Schleswig-Holstein nachsitzen. Viele ihrer Maßnahmen sind richtig, aber auch in Summe zu dürftig, um den bestehenden Mangel an Pädagogen zu beheben und den drohenden Schulkollaps zu verhindern.