﻿Rotwild in Schleswig-Holstein: Artenschutz fängt vor der eigenen Haustür an

Kiel. Was der Landesjagdverband über das Rotwild in Schleswig-Holstein berichtet, ist erschreckend. Den Tieren ist in vielen Fällen regelrecht ins Gesicht geschrieben, was der Mensch ihnen antut. Genauso erschreckend ist, dass es erst sichtbare Missbildungen geben muss, bis das Problem deutlich wird. Dabei warnen Jäger und andere Naturschützer schon lange davor, dass das Rotwild unter der Zerschneidung seiner Wanderrouten durch große Verkehrswege leidet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir sehen: Artensterben betrifft nicht nur Elefant, Tiger & Co in fernen Ländern, sondern es findet vor unserer Haustür statt. Das macht die Situation nicht besser – aber immerhin leichter, den Druck auf die Tiere zu mindern. Dabei kann jeder mithelfen. Der Landesjagdverband hat für das Rotwild die Initiative übernommen und einen Managementplan entwickelt, ohne darauf zu warten, dass die Politik in die Gänge kommt.

Freie Rotwild-Korridore helfen auch anderen Tierarten in SH

Die schwarz-grüne Landesregierung muss dieses Geschenk nur noch annehmen. Genauso wie die Behörden, die mit dem Plan ein Instrument in die Hand bekommen, schnell auf Artenschutzbelange Rücksicht zu nehmen, wenn es um die Planung von Infrastrukturprojekten geht. Laut Landesjagdverband hilft es auch anderen Arten, wenn das Rotwild wieder auf seinen angestammten Routen ziehen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht wenige werden nun aufstöhnen und sich fragen, was denn noch alles berücksichtigt werden muss für einen einzigen Solar- oder Windpark, für ein Gewerbegebiet oder eine Straße – die A20 lässt in dieser Hinsicht mehrfach grüßen. Resignation ist verständlich, aber die Gegenfrage lautet: Wollen wir, dass Rothirsch & Co weiter in Schleswig-Holstein leben oder nicht? Darauf kann es schließlich auch nur eine Antwort geben. Vielleicht muss es dann nicht erst zu massenhaften Umsiedlungen der Wildtiere kommen.