Das Wohngebiet Portland in Laboe steht wegen der zahlreichen Vermietung von Ferienwohnungen in der Kritik.

Laboe. Die Gemeinde Laboe braucht mehr Betten. Das jedenfalls beklagt der Bürgermeister seit Jahren. Ein Blick Richtung Schönberg macht deutlich: In Sachen Tourismus hinkt Laboe mit dem Ehrenmal als Wahrzeichen an der Kieler Förde in der Region hinterher. In Schönberg gibt es 4210 Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauber, in Laboe sind es 1941 Gästebetten. Daran mag die Gemeinde gedacht haben, als sie 2012 in ihrem Bebauungsplan für das Gebiet rund um Portland mit guter Absicht festlegte, dass „Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise zulässig“ sein sollten.

Ob der Textteil nun Rechtsgültigkeit hat oder nicht, Fakt ist: Die Nutzung von Ferienwohnungen in Portland geschieht nicht „ausnahmsweise“, sondern hat überhandgenommen und wird in der Nachbarschaft als störend empfunden. Wer möchte schon in einer toten Siedlung wohnen, wenn er sich für einen lebendigen Ort entschieden hat? Laboe sollte seinen Urlaubern lieber andere Möglichkeiten bieten. Ein neues Hotel könnte eine Lösung sein. Aber dann bitte auch mit einem touristisch geprägten Schwimmbad in bester Fördelage.