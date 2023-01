﻿Kommentar zum Stromengpass: Nicht der Wind ist schuld

Wie kann es angehen, dass Haushalte in Baden-Württemberg nicht bügeln sollen, um Energie zu sparen – wenn doch super Windstromwetter ist? Man hört schon die Klagen über die Unberechenbarkeit der Erneuerbaren. Doch die Schuld am Stromengpass liegt woanders, meint Wirtschaftsredakteur Ulrich Metschies.

Kiel. Der deutsche Energiemarkt ist reich an Kuriositäten. Warum gibt es negative Preise an der Strombörse? Warum wird Jahr für Jahr Windstrom in dreistelligem Millionenwert quasi weggeschmissen? Warum bestimmt ausgerechnet die teuerste Art der Stromerzeugung – nämlich Gas – den Preise für das gesamte Angebot auf dem Großmarkt? Und: Warum müssen Menschen in Baden-Württemberg Bügeleisen und Waschmaschinen abschalten, um einen Engpass zu verhindern – mit der Begründung, es gebe so viel Windstrom aus dem Norden, dass der quasi das Netz verstopft?

Wer Energiefachleute auf die letzte und aktuellste Frage anspricht, bekommt mehr Stoff für Spekulation als eine klare Antwort. Was aber deutlich wird, ist dies: Nicht „zu viel“ Windstrom aus dem Norden ist Schuld an den Problemen im Süden, sondern eine Kombination aus unzureichendem Netzausbau und fehlerhaftem Strommarktdesign.

Stromengpass: Mehr als 100 Prozent passen nicht durch die Leitungen

Grundsätzlich muss man dies verstehen: Damit das Stromnetz funktioniert, müssen Angebot und Nachfrage nach Elektrizität immer ausgeglichen sein. Ansonsten drohen Kettenreaktionen, die zu einem Blackout führen. Von einem „Stau auf der Stromautobahn“ zu sprechen, ist jedoch irreführend. Mehr als 100 Prozent passen nun einmal nicht durch die Höchstspannungsleitungen. Alles, was darüber hinausgeht, wird automatisch zwangsabgeschaltet.

Ein Problem entsteht allerdings dann, wenn Versorgungsunternehmen und Großindustrie im Süden besonders viel Strom nachfragen, weil die Preise im Keller sind – da wiederum der Markt mit Blick auf die Wetterdaten ein großes Angebot erwartet. Nur leider ist der Markt blind für die Tatsache, dass die kalkulierte Strommenge gar nicht transportiert werden kann, weil die Leitungen zu schmalbrüstig sind.

Somit gibt es drei Lehren aus dem Stromengpass im Südwesten. Erstens: Das deutsche Strommarktdesign muss endlich so umgekrempelt werden, dass es technische Realitäten nicht einfach ausblendet. Zweitens: Ohne Turbo beim Netzausbau bleibt die Energiewende stecken. Und schließlich: Es gibt in Deutschland nicht zu viel regenerative Energie, sondern zu wenig.