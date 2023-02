﻿Kommentar zum Übungsleitermangel: Mehr nehmen als geben

Der Übungsleitermangel bremst die Sportvereine in Schleswig-Holstein aus. Das geht auf ein gesellschaftliches Problem zurück, meint Schleswig-Holstein-Korrespondent Tilmann Post in seinem Kommentar.

Der Ball ruht: Das könnte zum häufigen Szenario im Sport in Schleswig-Holstein werden, wenn sich nicht mehr Übungsleiter finden.

Kiel. Die Mitgliederzahlen in Schleswig-Holsteins Sportvereinen haben sich nach der Pandemie zwar noch nicht wieder erholt. Doch ihre Tendenz steigt, der Wunsch nach Bewegung kehrt zurück. Was auf der einen Seite ein guter Trend ist, trifft auf der anderen Seite auf eine kräftige Bremse. Denn das Engagement, im Verein auch Verantwortung zu übernehmen, hält sich in Grenzen. Es fehlen Trainer, Betreuer und Ehrenamtliche für den Vorstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer sich in den Clubs umhört, wird sich kaum darüber wundern. Immer mehr Menschen wollen offenbar mehr nehmen als geben. Ein Kursustermin braucht nur mal auszufallen, und schon gibt es bitterböse Beschwerde-Mails an die Geschäftsstelle. Ähnlich geht es zu, wenn Anfragen nicht binnen 24 Stunden beantwortet werden.

Sportvereine sind keine kommerziellen Anbieter

Die Erwartung ist, auf Knopfdruck zu bekommen, was gewünscht wird. Viele möchten zum Bestpreis und zur Primetime trainieren, aber die Jahresversammlung interessiert nicht. Doch so funktioniert das nicht. Sportvereine sind keine kommerziellen Anbieter. Sie können nur erfolgreich sein, wenn alle mitarbeiten – über den monatlichen Vereinsbeitrag hinaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Verständnis für die Gemeinschaft scheint vielen Menschen verloren gegangen zu sein. Das Phänomen betrifft nicht nur die Sportclubs. Etliche Vereine haben damit zu kämpfen – bis hin zu den Freiwilligen Feuerwehren. Eine immer wieder vorgetragene Forderung ist deshalb, das Ehrenamt attraktiver zu machen. Etwa durch höhere steuerliche Freibeträge, freie Nutzung von Schwimmbädern, Büchereien und Nahverkehr, Anrechnung von Rentenzeiten.

Als Belohnung wäre das alles tauglich, als Lockmittel wohl eher nicht. Die Natur freiwilligen Engagements ist eben, keine Gegenleistung zu erwarten. Die Bereitschaft dazu muss sich wieder durchsetzen.