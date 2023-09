Urteil zu Paragraf 13b: Baupläne in der Warteschleife

Kiel. Der vor Gericht gekippte Paragraf 13b im Baugesetzbuch zu beschleunigten Verfahren bei Bebauungsplänen versetzt Gemeinden und Häuslebauer in eine überaus unglückliche Lage. Sie müssen ihre Planungen entweder auf Eis legen, von vorn anfangen oder zumindest nachbessern. So passiert nun genau das Gegenteil von dem, was die Politik mit dem Passus bewirken wollte: Statt Wohnungsbau durch weniger Bürokratie zügiger umsetzen zu können, hängen jetzt alle in der Warteschleife.

Naturschutzverbände sahen den Verzicht auf die Umweltprüfung schon lange kritisch – und zwar nicht nur, weil sie lieber grüne Wiesen als zubetonierte Lebensräume sehen. Wie hilfreich der Paragraf 13b überhaupt ist, um wie vorgesehen vor allem in wachsenden Ballungsräumen den Bau dringend benötigter bezahlbarer Wohnungen voranzutreiben, ist umstritten.

Untersuchungen von Umweltbundesamt und Bundesamt für Naturschutz haben gezeigt, dass den Paragrafen vor allem kleinere, ländlich geprägte Gemeinden für ihre Randgebiete nutzten – auch vielfach solche mit rückläufigen Bevölkerungszahlen – und weniger große Städte. Vielfach seien Ein- und Zweifamilienhäuser in den B-Plänen ausgewiesen worden – sodass zwar viel Fläche verbraucht, aber im Verhältnis gar nicht so viel Wohnungsnot gelindert wurde. Den Nutzen des Paragrafen 13b infrage zu stellen, ist also durchaus vernünftig.

Dass er nun durch das Urteil aber von heute auf morgen umgeworfen wurde, kann Gemeinden und Bauherren nur frustrieren. Sie haben bei ihren Planungen nichts falsch gemacht, sondern sich auf gültiges Baurecht verlassen. Bund und Land müssen jetzt ihr Versprechen halten, das Urteil schnell zu analysieren und klare Aussagen zu treffen, welche Konsequenzen es für die Pläne in verschiedenen Reifegraden hat.

