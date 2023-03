﻿Debatte über Waffengesetz: Bestehende Regeln müssen besser umgesetzt werden

Eine Amoktat wie in Hamburg in einem Gebäude der Zeugen Jehovas hätte sich auch durch ein strikteres Waffengesetz nicht verhindern lassen, meint KN-Redakteur Florian Sötje.

Kiel. Politische Forderungen sind schnell ausgesprochen. Nach der Razzia bei Reichsbürgern Ende des vergangenen Jahres und der Amoktat von Hamburg bei den Zeugen Jehovas wird wieder einmal eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. Seltener wird über die Kontrolle der Rechtsgrundlage gesprochen. Doch wer häufigere und bessere Überprüfungen sowie eine stärkere Vernetzung von Behörden fordert und erreichen will, muss dies auch personell unterfüttern. Sonst schafft man mit einem neuen Gesetzestext nicht mehr als einen Papiertiger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleiches gilt für das Verbot von halbautomatischen Waffen. Schnell gesagt, doch wie umgesetzt? Da lohnt sich ein Seitenblick auf den illegalen Waffenmarkt. Die Zahl der illegalen Waffen in Deutschland kann nicht seriös beziffert werden. Wahrscheinlich sind es Millionen. Und mit diesen verbotenen Waffen wird auch hierzulande die deutliche Mehrheit der Delikte verübt. Dieses Problem wird in der aktuellen Diskussion so gut wie gar nicht thematisiert. Ließe sich jemand, der eine grausame Gewalttat plant, von einem schärferen Waffengesetz stoppen? Wohl eher nicht.

Ein Beispiel aus der Region: Hartmut F. brachte im Mai 2021 in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen um. Er hatte legal Waffen besessen, diese aber bei der örtlichen Waffenbehörde abgeben müssen, nachdem er seine Frau verprügelt hatte. Die Tat verübte er schließlich mit einer Uzi-Maschinenpistole – einer illegalen Kriegswaffe. Woher sie stammte, ist bis heute ungeklärt.

In der aktuellen Debatte darf nicht der Eindruck entstehen, dass es solche Gewalttaten nicht mehr gibt, wenn man das Waffenrecht in einigen Punkten verschärft oder halbautomatische Waffen gänzlich verbietet. In erster Linie müssen die Regeln, die es gibt, besser umgesetzt werden.