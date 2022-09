﻿Steffen Müller zum Wohngeld: Konkrete Zahlen als Hoffnungsschimmer

Eine Wohngeldreform kann nicht von heute auf morgen umgesetzt werden – so viel Verständnis muss sein. Nicht nachvollziehbar ist aber, dass es noch keine Details zu der Frage gibt, wer in Zukunft von der Anpassung der Sozialleistung profitiert, kommentiert Steffen Müller.

Kiel. Wer durch Kiel läuft, erkennt die Zeichen der Zeit. Nicht nur in der Innenstadt nimmt die Zahl der Obdachlosen zu. An immer mehr Orten im Stadtgebiet verbringen Menschen die Nacht im Freien, schlagen sich mit ihren wenigen Habseligkeiten durch, hoffen auf eine kleine Spende oder etwas zu essen.

Die offiziellen Erhebungen belegen, was das Auge wahrnimmt. 2021 waren in der Landeshauptstadt rund 25 Prozent mehr Menschen wohnungslos als noch 2019. Für den Anstieg damals war die Corona-Pandemie mitverantwortlich. Nun sorgt der russische Angriffskrieg in der Ukraine für die nächste Krise in Deutschland, die dazu führen könnte, dass noch mehr Menschen als zuletzt ihre Wohnungen verlieren, da sie die Miete oder Energiekosten nicht mehr zahlen können.

Die Umsetzung der Wohngeld-Novelle braucht Zeit – aber die ist knapp

Als Bundesfinanzminister kündigte Olaf Scholz zu Beginn von Corona an, man wolle „mit Wumms aus der Krise kommen“. Als Bundeskanzler hat Scholz nun im Zuge des dritten, 65 Milliarden Euro schweren Entlastungspakets „die größte Wohngeldreform in der Geschichte in Deutschland“ auf den Weg gebracht. Die Politik schmückt sich in Zeiten wie diesen gerne mit Superlativen. Verständlich ist auch, dass die Umsetzung einer solchen Novelle Zeit braucht – eine Zeit, die Bedürftige aber nicht haben.

Dass nicht von heute auf morgen mehr Wohngeld an mehr Menschen ausgezahlt werden kann, ist klar. Dass aber noch nicht einmal bekannt ist, wie hoch die Erhöhung ausfällt und wer zukünftig berechtigt ist, Wohngeld zu beziehen, ist schwer nachvollziehbar. Menschen, die dringend auf die Sozialleistung angewiesen sind, brauchen einen Hoffnungsschimmer – denn schon wenige Euro können darüber entscheiden, ob sie ihre Wohnung behalten oder verlieren werden.