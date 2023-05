﻿Modernisierung des Bestattungsgesetzes: Freiheit für den letzten Willen

Kiel. Das wurde Zeit: Zehn Jahre lang ist das Bestattungsgesetz in Schleswig-Holstein unangetastet geblieben, jetzt will die Regierung es an den Zeitgeist angleichen – hoffentlich zieht der Landtag mit. Geht alles glatt, dann entfällt demnächst der Sargzwang, und es gibt eine neue Bestattungsart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit geht die Landesregierung endlich den Schritt, den sie viele Jahre verpasst hat. Denn es ist unabdingbar, sich auch hinsichtlich der Beisetzungsformen an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen. Von sexueller Orientierung über offene Beziehungsmodelle bis hin zu flexiblen Arbeitsmodellen: Die Möglichkeiten der Selbstentfaltung im Jahr 2023 scheinen schier grenzenlos – nur eben bei der letzten Entscheidung des Lebens nicht.

Friedhofszwang bei Beerdigung durch Feuerbestattung längst überholt

Und gerade deshalb könnte der Gesetzesentwurf sogar noch mehr Freiheiten beinhalten. Warum ist es weiterhin verboten, die Asche seiner Liebsten mit zu sich nach Hause zu nehmen? Gerade in einer Zeit, in der jährlich die Mitgliederzahlen der Kirche schrumpfen, sollte die Politik darüber nachdenken, ob sie weiterhin am Friedhofszwang festhalten will. Mit der Einführung der Feuerbestattung trägt der historische Grund für Friedhöfe, nämlich der Schutz vor Krankheiten der Toten, nicht mehr. Bei einer Temperatur von 1200 Grad werden alle übertragbaren Krankheiten im Keim erstickt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wenn also beispielsweise eine todkranke Frau zukünftig lieber bei ihrer Familie auf dem Kaminsims stehen möchte als in einem Grab zwischen vielen, unbekannten Menschen zu liegen – dann sollte ihr Wunsch gehört werden. In der Schweiz, den Niederlanden oder Tschechien ist das bereits problemlos möglich. Nur aus historischen Gründen an der Friedhofspflicht festzuhalten, ist der falsche Weg. Schließlich wissen wir selbst am besten, wie und wo unsere letzte Reise enden soll.