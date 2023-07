﻿Günther fehlt der Mut und die Kraft

Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Angst vor einem harten Sparkurs mit absehbaren Protesten. Deshalb hat der Regierungschef die überfällige Haushaltskonsolidierung auf das Jahresende verschoben. Er steckt damit den Kopf in den Sand und spekuliert, dass die Steuerschätzung im November gut für das Land ausfällt und der Spardruck ein bisschen sinkt. Das ist keine verantwortungsvolle Politik, sondern das Prinzip Hoffnung.

Wie verheerend Günthers Abtauchen ist, zeigt ein Blick in die Finanzplanung. Schleswig-Holstein steht nicht vor der Pleite, weil die Konjunktur lahmt, der Bund Entlastungspakete geschnürt hat und demzufolge die Steuerprognosen nicht mehr ganz so gut sind. Schleswig-Holstein schlittert in Richtung Zahlungsunfähigkeit, weil die Regierungen seit Jahren mehr Personal anheuerten als vertretbar und so viel mehr neue Schulden machten, dass die steigenden Zinsen einen immer größeren Teil der Steuereinnahmen auffressen.

Was Günther nun tun sollte

Diese Fehlentwicklungen gehen jetzt nahezu ungebremst weiter, weil Günther der Mut und die Kraft zu einer soliden Finanzpolitik fehlt. Dem Vernehmen nach gab es nach zwei großen Sparrunden im Kabinett eine Kürzungsliste. Sie umfasste mehrere Hundert Millionen Euro, hätte aber zu Massenprotesten geführt und wurde deshalb auf Eis gelegt.

Nach dem Rotstift-Flop wäre Günther gut beraten, eine umfassende Sparoperation zu planen. Dazu sollte er nicht wie bisher den Ministerien die Sparüberlegungen überlassen, sondern im Koalitionsausschuss auch alle größeren Projekte vom Kita-Deckel bis zur zweiten Polizei-Hundertschaft auf den Prüfstand stellen. Natürlich wären Einschnitte bei solchen Prestigeprojekten bitter. Aber letztendlich darf das Land nicht mehr ausgeben, als es einnimmt.

