Kiel. Das Finanzministerium wird nicht müde, bei der Neuberechnung der Grundsteuer von der wichtigsten und aufwendigsten Reform in der Steuerverwaltung seit Jahrzehnten zu sprechen. Zu dieser Erkenntnis will jedoch nicht so recht passen, dass die Arbeit daran zu einem gehörigen Teil auf die Bürger abgewälzt wird.

Und das auch noch mit einem System, das die meisten offenbar nicht verstehen. Anders lassen sich die zahlreichen Beschwerden nicht interpretieren, die sowohl die Finanzämter als auch das Ministerium selbst erreicht haben. Die magere Quote der Rückläufer weist ebenfalls schreiend darauf hin, dass die Reform bislang alles andere als ein Erfolg ist.

Fristverlängerung bei der Grundsteuer in SH nicht ausgeschlossen

Auch wenn sich das Ministerium der Grünen Monika Heinold gelassen gibt und von einem soliden Ergebnis spricht: Dass Schleswig-Holstein im Bundesschnitt liegt, kann kein Grund zum Feiern sein. Von den sieben Prozent lässt sich das zumindest nicht ableiten. Wer sagt denn, dass nicht auch in den anderen Bundesländern nach den ersten vier Wochen der Frist mehr drin gewesen wäre?

Jetzt zeigt sich, dass die Datenerhebung in Schleswig-Holstein einfach schlecht geplant war. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder in der Lage ist, die erforderlichen Angaben für die Grundsteuererklärung zusammenzutragen und online einzutragen. Allein der Anmeldevorgang bei Elster ist kompliziert und dauert seine Zeit, weil Zugangsdaten per Post zugeschickt werden.

Die jetzt eilig bereitgestellten, zusätzlichen Beratungsmöglichkeiten sind kein geplanter Schritt der Reform, sondern eine Reißleine. Zu befürchten ist, dass es nicht reichen wird, daran zu ziehen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die zweite Leine nötig wird – die Fristverlängerung. Das Ministerium lehnt zwar noch ab, will den Schritt aber auch nicht ausschließen.