﻿Grundsteuer-Gewürge: Fristverlängerung ist nicht die Lösung

Nicht nur Bürger verzweifeln an der Grundsteuer – auch Kommunen geraten unter Stress. Die ersten beantragen Fristverlängerung für die Erklärungen zu den eigenen Immobilien. Doch damit ist der Druck nicht aus dem Kessel, meint Wirtschaftsredakteur Ulrich Metschies.

Kiel. Das Gewürge um die Grundsteuer ist um eine pikante Facette reicher. Die ersten Gemeinden müssen eingestehen, dass sie das nicht schaffen, was der Staat von seinen Bürgerinnen und Bürgern verlangt: ihre Grundsteuererklärung rechtzeitig zum 31. Oktober beim Finanzamt abzugeben. Dass Kommunen die Frist reißen und eine Verlängerung beantragen, ist steuerrechtlich Normalität. Einerseits. Andererseits sendet dieser Schritt ein Signal, das Staatsverdrossenen in die Hände spielen könnte.

Tatsächlich ist viel schief gelaufen beim Mammut-Projekt Grundsteuerreform: Das ideologisch aufgeladene Gezerre um das richtige Modell hat zu viel Zeit gekosten. Zeit, die zahlreichen, gerade älteren Steuerpflichtigen fehlt, um sich mit den Tücken der Erklärung auseinanderzusetzen. Das Elster-Chaos zu Beginn, die Tatsache, dass Bürger Daten recherchieren müssen, die den Behörden längst vorliegen – kein Ruhmesblatt für den Steuerstaat.

Grundsteuer: Fristverlängerung ist nicht die Lösung

Alles deutet nun darauf hin, dass die Fristverlängerung kommt. Doch damit sind die Probleme nicht vom Tisch. Denn so sehr Kommunen mehr Zeit brauchen, um die Erklärung für ihre Grundstücke abzugeben, so sehr sind sie darauf angewiesen, dass schnell die Infos von den Finanzämtern kommen, die sie für die neuen Steuerbescheide brauchen. Die Uhr tickt: Ab Januar 2025 muss die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben werden.

Wie aus dieser Klemme herauskommen? Dafür gibt es keine echte Lösung. Nur die Hoffnung, dass fleißige Kräfte in den Finanzämtern es irgendwie schaffen, den Riesenschwall an Grundsteuererklärungen zu bewältigen, der da auf sie zuschwappt – mit Fristverlängerung oder ohne. Die Neigung der Menschen, Unangenehmes bis auf den letzten Drücker aufzuschieben, macht diese Reform nicht leichter. Aber sie ist nicht der Grund für das Chaos. Der liegt in der bürgerunfreundlichen Art, wie dieses Projekt umgesetzt wird.

