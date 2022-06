Feiern muss auch in Kriegs- und Krisenzeiten erlaubt sein, vielleicht sogar gerade dann. Nach zwei Jahren Corona gibt es tatsächlich einen echten Nachholbedarf, findet unser Kommentator Michael Kluth.

Kiel.Darf man das? Unbeschwert Kieler Woche feiern? Während in Europa Krieg ist? Während Corona noch nicht vorbei ist?

Die Antwort lautet in jedem Fall: Ja. Gerade in schwierigen Zeiten muss es erlaubt sein zu feiern, um die bedrückte Seele zu befreien. Man sollte nur darüber die Solidarität mit der Ukraine nicht vergessen. Man sollte einen Rest von Umsicht in der Pandemie bewahren. Das geht.