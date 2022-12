﻿Klare Niederlage für die CDU

Plön. Man muss lange in den Annalen des Kreises Plön nachschlagen, um so einen deutlichen Sieg bei einer Landratswahl zu finden. Der parteilose Björn Demmin hält im entscheidenden Wahlgang den CDU-Mitbewerber und Kreispräsidenten Stefan Leyk mit 34 zu 17 Stimmen auf Distanz. Nicht einmal alle Mitglieder seiner eigenen Fraktion haben ihn gewählt, sondern Demmin unterstützt.

Die Abtrünnigen in der CDU dürfte sich noch einiges von ihrem Fraktionsvorsitzenden Thomas Hansen und dem Kreisvorsitzenden Werner Kalinka anhören müssen. Aber haben nicht Hansen und Kalinka den Fehler gemacht, mit Leyk einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der erkennbar unbeliebt bei den übrigen Fraktionen ist? Selbst die ansonsten treue FDP sagt: „Leyk ist nicht unser Kandidat“.

Ein Grund: Leyks sehr weit rechts stehenden politischen Positionen. Die bescherte ihm bereits das deutlich schlechteste Ergebnis bei den Wahlen zum CDU-Kreisvorstand. Ein in seinen Ansichten maßvollerer CDU-Bewerber hätte sich bei den Landratswahlen durchsetzen können. Der spätere Sieger Demmin wäre in so einem Fall niemals angetreten.

Es gibt nur eines über den zukünftigen Landrat des Kreis Plön zu sagen: Björn Demmin kann es. Er kennt die Kreisverwaltung sehr genau. 20 Jahre arbeitete er selbst im Plöner Kreishaus. Er war der engste Mitarbeiter des früheren Landrats Volkram Gebel und der jetzigen Amtsinhaberin Stephanie Ladwig.

Preetz verliert einen guten Bürgermeister. Der Kreis Plön bekommt einen fachlich versierten Landrat, der bereits jetzt ausgezeichnet im Kreis vernetzt ist.