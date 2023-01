﻿Messerattacke im Zug: Wenn aus Alltag Katastrophe wird

Die Lage am Bahnhof Brokstedt Die Lage am Bahnhof Brokstedt

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen getötet und sieben verletzt worden. Wir berichten fortlaufend über die Lage am Bahnhof in Brokstedt im Liveblog.